Wisconsin Weekend in a Minute: New Year's Eve, Harlem Globetrotters and more

MILWAUKEE — It's almost the New Year, and there are plenty of ways to celebrate in the Milwaukee area and southeast Wisconsin. Check out some ideas below:

FRIDAY

Minnesota Timberwolves vs. Milwaukee Bucks

7:00 P.M.

Fiserv Forum

1111 Vel R. Phillips Ave,

Milwaukee, WI 53203

SATURDAY

NYE MKE

9:00 P.M.

Milwaukee Art Museum

700 N. Art Museum Drive,

Milwaukee, WI 53202

New Year’s Eve at Noon

Betty Brinn Children’s Museum

9:30 a.m.-Noon

929 E Wisconsin Ave,

Milwaukee, WI 53202

Noon Party at Bavarian Bierhaus

700 W Lexington Blvd,

Glendale, WI 53217

Sartori Big Cheese Drop

8:30 P.M.

Plymouth Arts Center

520 E. Mill Street, Plymouth, WI 53073

Harlem Globetrotters

1:00 P.M. and 6 P.M.

Fiserv Forum

1111 Vel R. Phillips Ave,

Milwaukee, WI 53203

Bluey’s Big Play

12/30-12/31 (Multiple shows)

Miller High Life Theater

500 W Kilbourn Ave, Milwaukee, WI

Milwaukee Wave vs. Utica City

12/31

3:05 P.M.

UW PANTHER ARENA

Casino Royal MKE

9:00 P.M.

The Iron Horse Hotel

500 W Florida St,

Milwaukee, WI 53204

WhirlyBall Family Fun New Year's Bash

12:00 - 4:00 P.M.

185 S Moorland Rd,

Brookfield, WI 53005

Ghostbusters in Concert, Milwaukee Symphony Orchestra

1:30 P.M.

Bradley Symphony Center

212 W Wisconsin Ave,

Milwaukee, WI

SUNDAY

Bucks Family Night

7:00 P.M.

Fiserv Forum

1111 Vel R. Phillips Ave,

Milwaukee, WI 53203

Polar Plunge MKE

Noon

Bradford Beach

2400 N. Lincoln Memorial Drive

Milwaukee, Wisconsin 53211

Cool Fool Kite & Ice Festival

11:00 A.M. - 5:00 P.M.

Veterans Park

1010 N. Lincoln Memorial Drive

Milwaukee, WI 53202

Meditate Milwaukee

1:00 p.m.

The Riverside Theater

116 W Wisconsin Ave,

Milwaukee, WI 53203

Report a typo or error // Submit a news tip