Wisconsin Weekend in a Minute: New Year's Eve, Harlem Globetrotters and more

MILWAUKEE — It's almost the New Year, and there are plenty of ways to celebrate in the Milwaukee area and southeast Wisconsin. Check out some ideas below:
FRIDAY
Minnesota Timberwolves vs. Milwaukee Bucks
7:00 P.M.
Fiserv Forum
1111 Vel R. Phillips Ave,
Milwaukee, WI 53203
SATURDAY
NYE MKE
9:00 P.M.
Milwaukee Art Museum
700 N. Art Museum Drive,
Milwaukee, WI 53202
New Year’s Eve at Noon
Betty Brinn Children’s Museum
9:30 a.m.-Noon
929 E Wisconsin Ave,
Milwaukee, WI 53202
Noon Party at Bavarian Bierhaus
700 W Lexington Blvd,
Glendale, WI 53217
Sartori Big Cheese Drop
8:30 P.M.
Plymouth Arts Center
520 E. Mill Street, Plymouth, WI 53073
Harlem Globetrotters
1:00 P.M. and 6 P.M.
Fiserv Forum
1111 Vel R. Phillips Ave,
Milwaukee, WI 53203
Bluey’s Big Play
12/30-12/31 (Multiple shows)
Miller High Life Theater
500 W Kilbourn Ave, Milwaukee, WI
Milwaukee Wave vs. Utica City
12/31
3:05 P.M.
UW PANTHER ARENA
Casino Royal MKE
9:00 P.M.
The Iron Horse Hotel
500 W Florida St,
Milwaukee, WI 53204
WhirlyBall Family Fun New Year's Bash
12:00 - 4:00 P.M.
185 S Moorland Rd,
Brookfield, WI 53005
Ghostbusters in Concert, Milwaukee Symphony Orchestra
1:30 P.M.
Bradley Symphony Center
212 W Wisconsin Ave,
Milwaukee, WI
SUNDAY
Bucks Family Night
7:00 P.M.
Fiserv Forum
1111 Vel R. Phillips Ave,
Milwaukee, WI 53203
Polar Plunge MKE
Noon
Bradford Beach
2400 N. Lincoln Memorial Drive
Milwaukee, Wisconsin 53211
Cool Fool Kite & Ice Festival
11:00 A.M. - 5:00 P.M.
Veterans Park
1010 N. Lincoln Memorial Drive
Milwaukee, WI 53202
Meditate Milwaukee
1:00 p.m.
The Riverside Theater
116 W Wisconsin Ave,
Milwaukee, WI 53203