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Email: news@tmj4.com
Tipline: (414) 963-4444

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Truescope
Website: truescope.com
Call: (402) 342-3178

General Comments

Email: tmj4feedback@scripps.com
Call: (414) 332-9611

Station Contacts

Regional Vice President/General Manager
Joe Poss
joe.poss@tmj4.com

Director of Sales (on-air advertisements)
Anthony Arbucias
anthony.arbucias@tmj4.com

News Director
Tim Vetscher
tim.vetscher@tmj4.com

Programming Director
Oneda Walker
oneda.walker@scripps.com

Director of Engineering
Austin Tomczyk
austin.tomczyk@tmj4.com

Storm Team 4
weatherteam@tmj4.com

How to submit a school/church/business closing

Lighthouse Team - (414) 967-5556

News fax - (414) 967-5378

How to request an appearance by an anchor or reporter

Closed Captioning

For closed captioning concerns, please contact us:
Phone: (414) 967-5358
Fax: (414) 967-5540

Please send written closed captioning concerns of a non-immediate nature to:
Austin Tomczyk, Director of Engineering
austin.tomczyk@tmj4.com
414-967-5272
720 E. Capitol Dr., Milwaukee, WI 53212

Public file assistance for persons with disabilities

Oneda Walker
oneda.walker@scripps.com