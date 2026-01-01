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Station Contacts
Regional Vice President/General Manager
Joe Poss
joe.poss@tmj4.com
Director of Sales (on-air advertisements)
Anthony Arbucias
anthony.arbucias@tmj4.com
News Director
Tim Vetscher
tim.vetscher@tmj4.com
Programming Director
Oneda Walker
oneda.walker@scripps.com
Director of Engineering
Austin Tomczyk
austin.tomczyk@tmj4.com
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Closed Captioning
For closed captioning concerns, please contact us:
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Please send written closed captioning concerns of a non-immediate nature to:
Austin Tomczyk, Director of Engineering
austin.tomczyk@tmj4.com
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