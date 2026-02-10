Local National Weather Sports Traffic Watch Now
What to watch at the Milan Cortina Olympics: Tuesday, Feb 10

Evgeniy Maloletka/AP
Gold medalist Linn Svahn, of Sweden, celebrates after winning the gold medal in the cross-country skiing women's sprint classic at the 2026 Winter Olympics, in Tesero, Italy, Tuesday, Feb. 10, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Posted
and last updated

A loaded Day 4 is about to get underway at the 2026 Milan Cortina Olympics. You can watch the Olympics on TMJ4 from Feb. 6 to 22.

Here are the Olympic events to have on your radar for today:

3:30 a.m. CT– Short Track
Mixed Team Relay Finals & More Started at 3:30 a.m. CT

4:35 a.m. CT– Cross-Country Skiing
Men's & Women's Sprint Classic: Finals

5:30 a.m. CT —Freestyle Skiing
Men's Freeski Slopestyle: Final

6:30 a.m. CT — Biathlon
Men's 20km Individual

6:50 a.m. CT — Alpine Skiing
Women's Team Combined: Slalom

7 a.m. CT — USA
On USA: Women's Team Combined Slalom

8:45 a.m. CT — USA
Men's & Women's Sprint Classic: Finals

10 a.m. CT — USA
Women's Singles Luge: Run 3

10:30 a.m. CT — USA
Mixed Team Relay Finals & More

10:30 a.m. CT — Ski Jumping
Mixed Team Normal Hill

11 a.m. CT — USA
Sweden vs. USA (Gold Medal Final)

11:05 a.m. CT — Curling
Sweden vs. USA (Gold Medal Final)

11:30 a.m. CT — Luge
Women's Singles Luge: Final Run

1:10 p.m. CT — USA
Canada vs. USA (Women's Group A)

3:30 p.m. CT — USA
Men's 20km Individual

4:30 p.m. CT — USA
Women's Singles Luge: Runs 3-4

5:30 p.m. CT — USA
Mixed Team Normal Hill

