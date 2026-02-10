What to watch at the Milan Cortina Olympics: Tuesday, Feb 10

A loaded Day 4 is about to get underway at the 2026 Milan Cortina Olympics. You can watch the Olympics on TMJ4 from Feb. 6 to 22.
Here are the Olympic events to have on your radar for today:
3:30 a.m. CT– Short Track
Mixed Team Relay Finals & More Started at 3:30 a.m. CT
4:35 a.m. CT– Cross-Country Skiing
Men's & Women's Sprint Classic: Finals
5:30 a.m. CT —Freestyle Skiing
Men's Freeski Slopestyle: Final
6:30 a.m. CT — Biathlon
Men's 20km Individual
6:50 a.m. CT — Alpine Skiing
Women's Team Combined: Slalom
7 a.m. CT — USA
On USA: Women's Team Combined Slalom
8:45 a.m. CT — USA
Men's & Women's Sprint Classic: Finals
10 a.m. CT — USA
Women's Singles Luge: Run 3
10:30 a.m. CT — USA
Mixed Team Relay Finals & More
10:30 a.m. CT — Ski Jumping
Mixed Team Normal Hill
11 a.m. CT — USA
Sweden vs. USA (Gold Medal Final)
11:05 a.m. CT — Curling
Sweden vs. USA (Gold Medal Final)
11:30 a.m. CT — Luge
Women's Singles Luge: Final Run
1:10 p.m. CT — USA
Canada vs. USA (Women's Group A)
3:30 p.m. CT — USA
Men's 20km Individual
4:30 p.m. CT — USA
Women's Singles Luge: Runs 3-4
5:30 p.m. CT — USA
Mixed Team Normal Hill
