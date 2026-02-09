What to watch at the Milan Cortina Olympics: Monday, Feb. 9

Team USA won two gold medals on Day 2.
Olympic competition continues Monday with more curling, Alpine skiing, ice dance, ski jumping, speed skating, hockey and more.
Here's how to follow all of the top Team USA action. All times listed are CT
5:30 a.m - Women's Freeski Slopestyle: Final on USA Network.
7 a.m. - Men's Team Combined: Slalom on USA Network.
8 a.m. - USA vs. Italy Curling Round Robin on USA Network.
10 a.m. - Women's Singles Luge: Run 1 on USA Network.
10:30 a.m. - Women's 1000m Speed Skating on USA Network.
11 a.m. - Curling Mixed Doubles on USA Network.
11 a.m. - Women's 1000m on TMJ4
11:45 a.m. - Men's Team Combined: Downhill & Slalom on TMJ4
12:30 p.m. - Women's Snowboard Big Air: Final on TMJ4
12:45 p.m. - Rhythm Dance Part 1 on USA Network.
1:40 p.m. - Rhythm Dance Part 2 on TMJ4
1:40 p.m. - Switzerland vs. USA Women's Hockey on USA Network.
4 p.m. - USA vs. Italy Curling Round Robin (re-air) on CNBC
4:30 p.m. - Men's Normal Hill Skiing on USA Network.
5:30 p.m. - USA vs. TBD Curling Doubles Semifinal on CNBC
7 p.m. - Women's 1000m (re-air) on USA Network.
7 p.m. - Primetime in Milan on TMJ4
7 p.m. - Women's Singles Luge: Runs 1-2 on USA Network.
7:45 p.m. - Mixed Doubles Curling Semifinals (re-air) on USA Network.
9:15 p.m. - Men's Normal Hill (Re-air) on USA Network.
10 p.m. - Switzerland vs. USA Women's Hockey (re-air) on USA Network
10:35 p.m. - Olympic Late Night on TMJ4.
