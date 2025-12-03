Festive Shows to Warm Your Winter!

President and CEO of UPAF, Annemarie Scobey-Polacheck, joins us on What's Brewing Wisconsin to share some upcoming performances to get you into the holiday spirit.

The Pigeon Gets a Big Time Holiday Extravaganza!:

Friday, December 5 at 7:30 PM

December 6 - December 7 at 1:00PM & 3:30PM

Todd Wehr Theater, Marcus Performing Arts Center,

929 N Water St, Milwaukee, WI 53202

A Christmas Carol:

Friday, December 5 at 7:00 PM

December 6 at 2:00 PM & 7:00 PM

December 7 at 12:00 PM & 4:30 PM

Pabst Theater, Milwaukee Repertory Theater,

108 East Wells Street, Milwaukee, WI 53202

The Nutcracker (opening weekend):*

Saturday, December 6 at 7:30 PM

Sunday, December 7 at 1:00 PM

Uihlein Hall, Marcus Performing Arts Center | 929 N Water St, Milwaukee, WI 53202

The Nutcracker will have a sensory-friendly accessible program on December 11.

You can find information and tickets for each performance in the links above, or visit UPAF for more details.