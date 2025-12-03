Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Festive Shows to Warm Your Winter!

United Performing Arts Fund
UPAF Members Helping You Get into the Holiday Spirit!
President and CEO of UPAF, Annemarie Scobey-Polacheck, joins us on What's Brewing Wisconsin to share some upcoming performances to get you into the holiday spirit.

The Pigeon Gets a Big Time Holiday Extravaganza!:
Friday, December 5 at 7:30 PM
December 6 - December 7 at 1:00PM & 3:30PM
Todd Wehr Theater, Marcus Performing Arts Center,
929 N Water St, Milwaukee, WI 53202

A Christmas Carol:
Friday, December 5 at 7:00 PM
December 6 at 2:00 PM & 7:00 PM
December 7 at 12:00 PM & 4:30 PM
Pabst Theater, Milwaukee Repertory Theater,
108 East Wells Street, Milwaukee, WI 53202

The Nutcracker (opening weekend):*
Saturday, December 6 at 7:30 PM
Sunday, December 7 at 1:00 PM
Uihlein Hall, Marcus Performing Arts Center | 929 N Water St, Milwaukee, WI 53202

The Nutcracker will have a sensory-friendly accessible program on December 11.

You can find information and tickets for each performance in the links above, or visit UPAF for more details.

