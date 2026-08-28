Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
ShowsThe Morning Blend

Actions

Teachers Share Their Best Advice for a Successful School Year

Back To School Teacher Panel
Teachers Share Their Best Advice for a Successful School Year
Posted

A new school year can bring excitement, uncertainty and plenty of questions for families. The Morning Blend’s teacher panel shares practical advice to help students make a confident start, from developing an effective homework routine to adjusting when moving up a grade level.

The panel also explores how parents can get children talking about their school day, recognize when everyday stress may signal a larger concern and navigate challenges involving social media and peer pressure. Plus, teachers reveal how families can support classroom success and address concerns early before small problems become bigger ones.

Report a typo