Local National Weather Sports Traffic Watch Now
ShowsThe Morning Blend

Actions

Easing Your Lower Back Pain

Strive Integrative Wellness
Easing Your Lower Back Pain
Posted

Dr. Jonathan Stevenson, DC, joins us on The Morning Blend to discuss Back-On-Trac spinal traction treatment.

If you need relief from low back pain, herniated disc, sciatica, or low back sprain/strains, Strive Integrative Health is your answer.

For a LIMITED time only, the 2-Day Back Pain Relief Jumpstart Program is just $49! This includes your Back-On-Trac spinal traction treatment, FREE Vibration Session, and FREE Consultation! You can start your body transformation by calling (262) 649 7876 to book your $49 2-Day Back Pain Relief Jumpstart.

For additional information, visit Strive Integrative Health.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Report a typo