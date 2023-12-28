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UW La-Crosse Chancellor terminated for "abhorrent behavior"

UW Board of Regents voted to fire Joe Gow
Joe Gow Fired
Posted at 10:39 PM, Dec 27, 2023
and last updated 2023-12-27 23:39:16-05

BREAKING NEWS OUT OF THE UNIVERSITIES OF WISCONSIN SYSTEM.

REGENTS TONIGHT MOVING TO TERMINATE THE CHANCELLOR OF UW-LACROSSE.
DR. JOE GOW HAD SERVED IN THE ROLE SINCE 2007.

REGENTS SAYING IN RECENT DAYS THEY LEARNED OF SPECIFIC CONDUCT THAT HAS HARMED THE UNIVERSITY'S REPUTATION...

THE MILWAUKEE JOURNAL SENTINEL REPORTS - GOW HAD BEEN POSTING VIDEOS ON PORNOGRAPHY WEBSITES FEATURING HIM AND HIS WIFE.

THE REGENTS -- CALLING HIS ACTIONS "ABHORRENT."

AN OUTSIDE FIRM WILL INVESTIGATE THE SITUATION FURTHER.

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