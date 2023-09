Rainy September: Check how many inches you've gotten so far this month

Public Information Statement National Weather Service Milwaukee/Sullivan WI 1110 AM CDT Thu Sep 28 2023 ...4 DAY PRECIPITATION REPORTS THROUGH THURSDAY MORNING... Location Amount Time/Date Provider ...Wisconsin... ...Dodge County... Fox Lake 2.3 WNW 2.60 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Beaver Dam 1.4 SSW 1.86 in 0900 AM 09/28 COCORAHS Watertown 0.9 N 1.73 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Columbus 4.8 ENE 1.70 in 0915 AM 09/28 COCORAHS Fox Lake 3.2 ENE 1.54 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Theresa 0.1 ESE 1.31 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Theresa 0.5 SSW 1.27 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Horicon-WWTP 0.99 in 0700 AM 09/28 COOP Brownsville 0.91 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Fond du Lac County... Eldorado 2.3 S 1.63 in 0646 AM 09/28 COCORAHS Fond Du Lac 5.4 W 1.51 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Fond Du Lac Airport 1.03 in 1120 AM 09/27 ASOS 1.8 E South Byron 0.97 in 1200 AM 09/28 COOP Fond Du Lac 1 SW 0.97 in 0700 AM 09/28 UCOOP Fond Du Lac 1.7 E 0.89 in 0600 AM 09/28 COCORAHS St. Peter 0.84 in 0725 AM 09/28 UCOOP ...Jefferson County... Palmyra 1.9 SW 2.95 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Palmyra 1 N 2.50 in 0700 AM 09/28 UCOOP Palmyra 1.5 N 2.32 in 0738 AM 09/28 COCORAHS Waterloo 2.27 in 0711 AM 09/28 COOP Lac LaBelle 1.2 SW 2.16 in 0641 AM 09/28 COCORAHS Whitewater 2.04 in 0710 AM 09/28 COOP Waterloo 2.04 in 0712 AM 09/28 COCORAHS Sullivan 3.5 S 1.90 in 0717 AM 09/28 COCORAHS Watertown 0.8 S 1.75 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Jefferson 0.9 E 1.46 in 0720 AM 09/28 COCORAHS 0.5 SW Lake Mills 1.30 in 0730 AM 09/28 COOP Fort Atkinson 1.2 WNW 1.30 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Lake Mills 4.3 N 1.30 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Johnson Creek 2.7 SSW 1.22 in 0650 AM 09/28 COCORAHS Jefferson-WWTP 1.14 in 0700 AM 09/28 COOP Johnson Creek 3.2 NW 1.05 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Kenosha County... Kenosha 1.7 S 1.43 in 0630 AM 09/28 COCORAHS Twin Lakes 1.5 NE 1.40 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kenosha 2.5 S 1.38 in 0645 AM 09/28 COCORAHS Pleasant Prairie 3.3 NW 1.32 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Twin Lakes 0.7 ENE 1.31 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kenosha 3.8 WSW 1.22 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Silver Lake 1.21 in 0815 AM 09/28 COCORAHS Pleasant Prairie 1.4 ESE 1.16 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Kenosha Airport 1.12 in 0959 AM 09/28 ASOS 2 SW Bohners Lake 0.94 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kenosha-Water Pollution Cont 0.90 in 1200 AM 09/28 COOP Kenosha 3.1 SSE 0.81 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Milwaukee County... Oak Creek 2.2 SE 4.47 in 0630 AM 09/28 COCORAHS Hales Corners 0.7 SE 3.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Franklin 1.0 NW 3.37 in 0711 AM 09/28 COCORAHS Franklin 3.7 NW 3.17 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Franklin 1.2 ENE 3.00 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Milwaukee 2.4 WNW 2.48 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Greenfield 0.7 SW 2.48 in 0700 AM 09/28 COCORAHS West Allis 0.7 SSE 2.48 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Wauwatosa 1.5 E 2.38 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Wauwatosa 1.9 E 2.29 in 0627 AM 09/28 COCORAHS Milwaukee 3.6 NNW 2.20 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Greendale 1.5 NW 1.88 in 0700 AM 09/28 COCORAHS South Milwaukee-WWTP 1.82 in 0700 AM 09/28 COOP Cudahy 1.2 SW 1.82 in 0811 AM 09/28 COCORAHS Brown Deer 0.8 NW 1.69 in 0700 AM 09/28 COCORAHS St Francis 0.3 E 1.67 in 0700 AM 09/28 COCORAHS St. Francis 1.6 WSW 1.46 in 0805 AM 09/28 COCORAHS 1.9 SE South Milwaukee 1.41 in 1000 AM 09/27 UCOOP Fox Point 0.5 SSW 1.32 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Milwaukee-Gen Mitchell Arpt 1.29 in 1054 AM 09/27 ASOS ...Ozaukee County... Cedarburg 1.2 SSW 1.76 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Grafton 1 S 0.81 in 0600 AM 09/28 COOP Saukville 0.9 SSW 0.63 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Saukville 0.55 in 0630 AM 09/28 COOP Port Washington 4.2 NE 0.24 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Racine County... Caledonia 3.6 WNW 3.27 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Franksville 0.3 SSE 3.02 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 1.4 NNW 3.00 in 0500 AM 09/28 COCORAHS Racine 3.0 WNW 2.90 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.6 WNW 2.86 in 0631 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.8 NNE 2.79 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 5.9 N 2.78 in 0708 AM 09/28 COCORAHS Sturtevant 0.8 S 2.58 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.3 WSW 2.50 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Wind Lake 0.6 NE 2.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.4 S 2.47 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 7 N Union Grove 2.36 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Elmwood Park 1.7 SSE 2.08 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine-Batten Airport 1.95 in 1100 AM 09/27 ASOS Racine-Sewage Plant 1.57 in 0600 AM 09/28 COOP Union Grove 1.07 in 0700 AM 09/28 COOP ...Sheboygan County... Random Lake-CoCoRaHS 0.97 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 0.7 SSW 0.59 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 3 S 0.58 in 0700 AM 09/28 COOP Sheboygan 3.2 NW 0.58 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Cedar Grove 0.4 NNE 0.54 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 2.0 SSE 0.54 in 0716 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 3.3 SSW 0.53 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 3.7 NW 0.53 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan Falls 0.9 SE 0.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan-Airport 0.47 in 0953 AM 09/28 ASOS Sheboygan Falls 2.2 N 0.47 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 1.7 NNE 0.36 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Plymouth 5.4 NE 0.36 in 0709 AM 09/28 COCORAHS ...Walworth County... Elkhorn 0.4 ESE 3.07 in 0530 AM 09/28 COCORAHS Lake Geneva 0.6 ENE 2.69 in 0650 AM 09/28 COCORAHS Elkhorn 5.3 N 2.48 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Troy Center 1.1 WNW 2.21 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Burlington 3.1 NNW 2.09 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Genoa City 2.7 NW 1.89 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 1.4 E Pell Lake 1.70 in 0724 AM 09/28 COOP Fontana 0.3 SSE 1.36 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Washington County... Allenton 3.20 in 0700 AM 09/28 COOP Slinger 1 WNW 3.08 in 0700 AM 09/28 COOP Richfield 2.8 WNW 2.47 in 0800 AM 09/28 COCORAHS 1.9 SE Hubertus 2.40 in 0600 AM 09/28 COOP Hartford 3.8 E 1.97 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Hartford 1.7 ESE 1.96 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kewaskum 1.8 WNW 1.93 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Germantown 0.6 S 1.89 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 0.7 SW Hartford 1.88 in 0700 AM 09/28 COOP Hartford 2.9 ENE 1.84 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Allenton 1.4 WSW 1.81 in 0523 AM 09/28 COCORAHS 1.4 S Germantown 1.51 in 0700 AM 09/28 COOP Jackson 3.2 SE 1.30 in 0500 AM 09/28 COCORAHS West Bend 3.9 N 1.19 in 0600 AM 09/28 COCORAHS West Bend 2.9 SE 1.11 in 0700 AM 09/28 COCORAHS West Bend 1.02 in 0945 AM 09/28 COOP ...Waukesha County... Muskego 1.0 W 3.56 in 0633 AM 09/28 COCORAHS New Berlin 1.9 WNW 3.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS New Berlin 3.4 NE 3.39 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 1 WSW Butler 3.38 in 0606 AM 09/28 COCORAHS Waukesha 1.6 NW 3.24 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Big Bend 3.18 in 0700 AM 09/28 UCOOP Hartland 5.0 NNE 3.14 in 0510 AM 09/28 COCORAHS Menomonee Falls 3.2 NNW 3.07 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Menomonee Falls 2.0 NE 2.98 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 2.9 W Brookfield 2.90 in 0825 AM 09/28 COOP Waukesha 1.6 NW 2.90 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Brookfield 2.5 WNW 2.73 in 0738 AM 09/28 COCORAHS Pewaukee 3.8 WSW 2.70 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Dousman 4.6 SSW 2.65 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Pewaukee 3.2 W 2.64 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Waukesha 7.2 SSW 2.62 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc 1.2 W 2.61 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc 4.6 NE 2.56 in 0900 AM 09/28 COCORAHS Wales 0.7 NE 2.12 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc 2.10 in 0759 AM 09/28 UCOOP Oconomowoc 0.9 W 2.10 in 0759 AM 09/28 COCORAHS Dousman 2.3 ENE 2.03 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Mukwonago 5.3 W 1.99 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc Lake 1.8 S 1.81 in 0705 AM 09/28 COCORAHS Dousman 1.6 N 1.30 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official.