Rainy September: Check how many inches you've gotten so far this month

MILWAUKEE — Southeast Wisconsin got a fair bit of rain these last few days. Nearly 4.5" of rainfall in Milwaukee this September so far.
As much as we needed and liked the rain, it just may have overstayed its welcome! SE Wisconsin has been registering rain for the last 3-4 days and we're still seeing sprinkles early Thursday morning. The area of low-pressure slowly churns to the East & it will continue to pull the moisture along with it.
Sunshine makes a return tomorrow and sticks with us through the weekend. Highs will climb from the 70s to near 80 this weekend! The warm & dry trend continues into early next week, as TMJ4 Meteorologist Brendan Johnson said today.
View rain totals for communities across our area, below:
Public Information Statement National Weather Service Milwaukee/Sullivan WI 1110 AM CDT Thu Sep 28 2023 ...4 DAY PRECIPITATION REPORTS THROUGH THURSDAY MORNING... Location Amount Time/Date Provider ...Wisconsin... ...Dodge County... Fox Lake 2.3 WNW 2.60 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Beaver Dam 1.4 SSW 1.86 in 0900 AM 09/28 COCORAHS Watertown 0.9 N 1.73 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Columbus 4.8 ENE 1.70 in 0915 AM 09/28 COCORAHS Fox Lake 3.2 ENE 1.54 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Theresa 0.1 ESE 1.31 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Theresa 0.5 SSW 1.27 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Horicon-WWTP 0.99 in 0700 AM 09/28 COOP Brownsville 0.91 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Fond du Lac County... Eldorado 2.3 S 1.63 in 0646 AM 09/28 COCORAHS Fond Du Lac 5.4 W 1.51 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Fond Du Lac Airport 1.03 in 1120 AM 09/27 ASOS 1.8 E South Byron 0.97 in 1200 AM 09/28 COOP Fond Du Lac 1 SW 0.97 in 0700 AM 09/28 UCOOP Fond Du Lac 1.7 E 0.89 in 0600 AM 09/28 COCORAHS St. Peter 0.84 in 0725 AM 09/28 UCOOP ...Jefferson County... Palmyra 1.9 SW 2.95 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Palmyra 1 N 2.50 in 0700 AM 09/28 UCOOP Palmyra 1.5 N 2.32 in 0738 AM 09/28 COCORAHS Waterloo 2.27 in 0711 AM 09/28 COOP Lac LaBelle 1.2 SW 2.16 in 0641 AM 09/28 COCORAHS Whitewater 2.04 in 0710 AM 09/28 COOP Waterloo 2.04 in 0712 AM 09/28 COCORAHS Sullivan 3.5 S 1.90 in 0717 AM 09/28 COCORAHS Watertown 0.8 S 1.75 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Jefferson 0.9 E 1.46 in 0720 AM 09/28 COCORAHS 0.5 SW Lake Mills 1.30 in 0730 AM 09/28 COOP Fort Atkinson 1.2 WNW 1.30 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Lake Mills 4.3 N 1.30 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Johnson Creek 2.7 SSW 1.22 in 0650 AM 09/28 COCORAHS Jefferson-WWTP 1.14 in 0700 AM 09/28 COOP Johnson Creek 3.2 NW 1.05 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Kenosha County... Kenosha 1.7 S 1.43 in 0630 AM 09/28 COCORAHS Twin Lakes 1.5 NE 1.40 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kenosha 2.5 S 1.38 in 0645 AM 09/28 COCORAHS Pleasant Prairie 3.3 NW 1.32 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Twin Lakes 0.7 ENE 1.31 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kenosha 3.8 WSW 1.22 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Silver Lake 1.21 in 0815 AM 09/28 COCORAHS Pleasant Prairie 1.4 ESE 1.16 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Kenosha Airport 1.12 in 0959 AM 09/28 ASOS 2 SW Bohners Lake 0.94 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kenosha-Water Pollution Cont 0.90 in 1200 AM 09/28 COOP Kenosha 3.1 SSE 0.81 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Milwaukee County... Oak Creek 2.2 SE 4.47 in 0630 AM 09/28 COCORAHS Hales Corners 0.7 SE 3.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Franklin 1.0 NW 3.37 in 0711 AM 09/28 COCORAHS Franklin 3.7 NW 3.17 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Franklin 1.2 ENE 3.00 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Milwaukee 2.4 WNW 2.48 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Greenfield 0.7 SW 2.48 in 0700 AM 09/28 COCORAHS West Allis 0.7 SSE 2.48 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Wauwatosa 1.5 E 2.38 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Wauwatosa 1.9 E 2.29 in 0627 AM 09/28 COCORAHS Milwaukee 3.6 NNW 2.20 in 0600 AM 09/28 COCORAHS Greendale 1.5 NW 1.88 in 0700 AM 09/28 COCORAHS South Milwaukee-WWTP 1.82 in 0700 AM 09/28 COOP Cudahy 1.2 SW 1.82 in 0811 AM 09/28 COCORAHS Brown Deer 0.8 NW 1.69 in 0700 AM 09/28 COCORAHS St Francis 0.3 E 1.67 in 0700 AM 09/28 COCORAHS St. Francis 1.6 WSW 1.46 in 0805 AM 09/28 COCORAHS 1.9 SE South Milwaukee 1.41 in 1000 AM 09/27 UCOOP Fox Point 0.5 SSW 1.32 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Milwaukee-Gen Mitchell Arpt 1.29 in 1054 AM 09/27 ASOS ...Ozaukee County... Cedarburg 1.2 SSW 1.76 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Grafton 1 S 0.81 in 0600 AM 09/28 COOP Saukville 0.9 SSW 0.63 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Saukville 0.55 in 0630 AM 09/28 COOP Port Washington 4.2 NE 0.24 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Racine County... Caledonia 3.6 WNW 3.27 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Franksville 0.3 SSE 3.02 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 1.4 NNW 3.00 in 0500 AM 09/28 COCORAHS Racine 3.0 WNW 2.90 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.6 WNW 2.86 in 0631 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.8 NNE 2.79 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 5.9 N 2.78 in 0708 AM 09/28 COCORAHS Sturtevant 0.8 S 2.58 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.3 WSW 2.50 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Wind Lake 0.6 NE 2.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine 2.4 S 2.47 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 7 N Union Grove 2.36 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Elmwood Park 1.7 SSE 2.08 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Racine-Batten Airport 1.95 in 1100 AM 09/27 ASOS Racine-Sewage Plant 1.57 in 0600 AM 09/28 COOP Union Grove 1.07 in 0700 AM 09/28 COOP ...Sheboygan County... Random Lake-CoCoRaHS 0.97 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 0.7 SSW 0.59 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 3 S 0.58 in 0700 AM 09/28 COOP Sheboygan 3.2 NW 0.58 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Cedar Grove 0.4 NNE 0.54 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 2.0 SSE 0.54 in 0716 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 3.3 SSW 0.53 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 3.7 NW 0.53 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan Falls 0.9 SE 0.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan-Airport 0.47 in 0953 AM 09/28 ASOS Sheboygan Falls 2.2 N 0.47 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Sheboygan 1.7 NNE 0.36 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Plymouth 5.4 NE 0.36 in 0709 AM 09/28 COCORAHS ...Walworth County... Elkhorn 0.4 ESE 3.07 in 0530 AM 09/28 COCORAHS Lake Geneva 0.6 ENE 2.69 in 0650 AM 09/28 COCORAHS Elkhorn 5.3 N 2.48 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Troy Center 1.1 WNW 2.21 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Burlington 3.1 NNW 2.09 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Genoa City 2.7 NW 1.89 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 1.4 E Pell Lake 1.70 in 0724 AM 09/28 COOP Fontana 0.3 SSE 1.36 in 0700 AM 09/28 COCORAHS ...Washington County... Allenton 3.20 in 0700 AM 09/28 COOP Slinger 1 WNW 3.08 in 0700 AM 09/28 COOP Richfield 2.8 WNW 2.47 in 0800 AM 09/28 COCORAHS 1.9 SE Hubertus 2.40 in 0600 AM 09/28 COOP Hartford 3.8 E 1.97 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Hartford 1.7 ESE 1.96 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Kewaskum 1.8 WNW 1.93 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Germantown 0.6 S 1.89 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 0.7 SW Hartford 1.88 in 0700 AM 09/28 COOP Hartford 2.9 ENE 1.84 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Allenton 1.4 WSW 1.81 in 0523 AM 09/28 COCORAHS 1.4 S Germantown 1.51 in 0700 AM 09/28 COOP Jackson 3.2 SE 1.30 in 0500 AM 09/28 COCORAHS West Bend 3.9 N 1.19 in 0600 AM 09/28 COCORAHS West Bend 2.9 SE 1.11 in 0700 AM 09/28 COCORAHS West Bend 1.02 in 0945 AM 09/28 COOP ...Waukesha County... Muskego 1.0 W 3.56 in 0633 AM 09/28 COCORAHS New Berlin 1.9 WNW 3.49 in 0700 AM 09/28 COCORAHS New Berlin 3.4 NE 3.39 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 1 WSW Butler 3.38 in 0606 AM 09/28 COCORAHS Waukesha 1.6 NW 3.24 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Big Bend 3.18 in 0700 AM 09/28 UCOOP Hartland 5.0 NNE 3.14 in 0510 AM 09/28 COCORAHS Menomonee Falls 3.2 NNW 3.07 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Menomonee Falls 2.0 NE 2.98 in 0700 AM 09/28 COCORAHS 2.9 W Brookfield 2.90 in 0825 AM 09/28 COOP Waukesha 1.6 NW 2.90 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Brookfield 2.5 WNW 2.73 in 0738 AM 09/28 COCORAHS Pewaukee 3.8 WSW 2.70 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Dousman 4.6 SSW 2.65 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Pewaukee 3.2 W 2.64 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Waukesha 7.2 SSW 2.62 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc 1.2 W 2.61 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc 4.6 NE 2.56 in 0900 AM 09/28 COCORAHS Wales 0.7 NE 2.12 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc 2.10 in 0759 AM 09/28 UCOOP Oconomowoc 0.9 W 2.10 in 0759 AM 09/28 COCORAHS Dousman 2.3 ENE 2.03 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Mukwonago 5.3 W 1.99 in 0700 AM 09/28 COCORAHS Oconomowoc Lake 1.8 S 1.81 in 0705 AM 09/28 COCORAHS Dousman 1.6 N 1.30 in 0800 AM 09/28 COCORAHS Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official.
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